Van'da başıboş köpek dehşeti: 5 yaşındaki çocuk toprağa verildi

Olay, dün öğlen saatlerinde Saray ilçesi Kazım Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Amca çocukları olan 5 yaşındaki Hamza Özsoy ile 10 yaşındaki A.Ö., oyun oynadıkları sıra sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Durumu fark eden çocukların yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralı çocuklar Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybederken, yaralı A.Ö. ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hamza Özsoy'un cenazesi detaylı otopsi için Van Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü'ne getirildi. Burada otopsisi yapılan çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi. Dün gece Saray Devlet Hastanesi morguna getirilen Hamza Özsoy'un cenazesi sabah saatlerinde yakınları tarafından alınarak ilçe mezarlığına görüldü. Özsoy, gözyaşları arasında toprağa verildi.

10 YAŞINDAKİ AYAZ: KAÇARKEN ÇAMURA DÜŞTÜM

Van'ın Saray ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan 10 yaşındaki Ayaz Özsoy, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Saray Belediyesi sınırlarındaki Kazımpaşa Mahallesi'nde köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan Özsoy'un, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özsoy, "Okuldan geliyordum. Köpekler yukarıdaydı. Beni gördüler, hemen koşup geldiler. Kaçarken çamura düştüm. Sonra beni tuttular. Babam geldi, beni kurtardı." diye konuştu.

"BİR İNSANIN CANI BU KADAR UCUZ MU?"

Baba Veysi Özsoy da evde bulunduğu sırada eşinin kendisine seslenerek köpeklerin çocuğuna saldırdığı haberini verdiğini söyledi.

Dışarı çıktığında oğlunu köpeklerin arasında gördüğünü ifade eden Özsoy, şöyle konuştu:

"Hemen müdahale ettim. Köpeklerin arasına girerek çocuğumu kurtardım. Bu sırada ben de kolumdan yaralandım. Oğlumu hastaneye götürdüm. Hastanede olduğumuz sırada elim bir olay daha yaşandı. Yeğenim Hamza kayıptı. Güvenlik güçleriyle aramaya çıktık. Kısa süre sonra cansız bedenini bulduk. Sahipsiz köpekler sorununa çözüm bulunmasını istiyoruz. Bir insanın canı bu kadar ucuz mu? Bir köpeğin canı yandığında tepki gösteriyorsunuz. Bu çocuk için de ses çıkarın."