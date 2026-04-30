30 Nisan 2026 Perşembe / 13 Sevval 1447
  Van'da başıboş köpek dehşeti! Bakan Çiftçi talimat verdi: İhmali olanlardan hesap sorulacak
Güncel

Van'da başıboş köpek dehşeti! Bakan Çiftçi talimat verdi: İhmali olanlardan hesap sorulacak

Van'ın Saray ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybetti, 10 yaşındaki kuzeni Ayaz Özsoy yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayla ilgili mülkiye müfettişi görevlendirildiğini açıkladı ve ihmali bulunanların hesap vereceğini vurguladı.

AA30 Nisan 2026 Perşembe 13:29
Van'ın Saray ilçesinde sahipsiz köpek saldırısı bir çocuğun canını aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayda ihmali bulunanların tespit edilmesi için mülkiye müfettişi görevlendirdiğini duyurdu. Bakan Çiftçi, sahipsiz hayvanlara yönelik kanuni düzenlemelerin tavizsiz uygulanması gerektiğini vurguladı.

BAKAN ÇİFTÇİ: İHMALİ BULUNANLAR HESAP VERECEK

5 yaşındaki Hamza yaşamını yitirmişti! Köpek dehşetinde belediye personeline gözaltı

Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

Tedavisi devam eden Ayaz Özsoy'a Allah'tan acil şifalar dileyen Çiftçi, Ayaz Özsoy'un en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Çiftçi, açıklamasında şunları kaydetti:

Van'da başıboş köpek dehşeti: 5 yaşındaki çocuk toprağa verildi

"Bu elim hadise, kamu düzeni ve vatandaşlarımızın can güvenliği açısından, sahipsiz hayvanlara yönelik mevcut kanuni düzenlemelerin tavizsiz ve titizlikle uygulanmasının ne kadar zaruri olduğunu bir kez daha göstermiştir. Olayda ihmali ya da kusuru bulunan kişi veya kişiler hakkında gerekli adli ve idari süreçler hassasiyetle yürütülecektir. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımız tarafından mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Soruşturma sürecini dikkatle takip edeceğiz. Hayatını kaybeden yavrumuz Hamza Özsoy'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Benzer acıların bir daha yaşanmaması için tüm tedbirleri gözden geçirmekte kararlıyız."

5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

Kapat
Video yükleniyor...

