İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2020 Pazartesi / 12 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3455
  • EURO
    8,7411
  • ALTIN
    462.465
  • BIST100
    1094.02
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Van'da bir minibüste 45 kilo 235 gram eroin ele geçirildi, sürücü tutuklandı
Güncel

Van'da bir minibüste 45 kilo 235 gram eroin ele geçirildi, sürücü tutuklandı

Van'da bir minibüste 45 kilo 235 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü M.Ç, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

AA31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:03 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:03
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar ilçesinde Van-Hakkari kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Narkotik köpeği "Rexo"un da kullanıldığı aramada, minibüsün marşpiyel boşluklarına gizlenmiş 88 paket halinde 45 kilo 235 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan sürücü M.Ç, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.