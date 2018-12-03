Van'da cezaevi firarisi yakalandı
Van'ın Erciş ilçesinde bir hafta önce cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, "uyuşturucu ticareti" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.D, geçen hafta tutuklu bulunduğu Erciş Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar etti.
Hükümlünün yakalanması için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Latifiye Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Polis ekiplerince yakalanan E.A.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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