Van'da çöpten elektrik üretimine başlandı

Van Büyükşehir Belediyesinin "Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi İle Mevcut Vahşi Katı Atık Depolama Alanlarının İşletilmesi ve Islahı Projesi" kapsamında yapımı tamamlanan tesis hizmete açıldı.

Çöp depolama alanına inşa edilen tesisin açılış töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentin en önemli sorunlarından biri olan çöplerin depolanması ve değerlendirilmesi konusunun ilk ayağını çözdüklerini söyledi.

Van'ın büyükşehirler arasında çöpünü "vahşi depolama" yöntemiyle toplayan tek il olduğunu belirten Bilmez, İran yolunda bulunan çöp depolama alanının turizm açısından da güzel olmayan görüntüler ortaya koyduğuna işaret etti.

ÜSTÜ KAPATILAN ÇÖPTEN ELEKTRİK ÜRETİLECEK

Söz konusu alanın patlama noktasına geldiğini, çıkardığı gazın havayı, yer altına sızan suların da Van Gölü'nü kirlettiğini aktaran Bilmez, şunları kaydetti:

"Bu sorunun ortadan kaldırılması için proje hazırlandı. İki aşamadan oluşuyor. Birincisi, önceden biriktirilen 3 milyon metreküp çöpün üstünün kapatılarak o alanın kentimize yeşil bir alan olarak kazandırılması ve oradaki çöpten enerji üretilmesi. Bu kısım tamamlandı. Çöpün üstü kapatıldı. Koku ile çıkan dumandan kurtulduk. Diğeri ise tüm ilçelerden çöplerin burada değerlendirilerek kentin ekonomisine katkı sağlanmasıdır. Bu da aralık ayına kadar tamamlanacak. Bu tesis için belediye kasasından bir ödenek çıkmadı. İhaleyi kazanan firma, yap-işlet-devret modeliyle tesisi 25 yıl çalıştırıp sonra belediyeye devredecek. Ayrıca gelirin yüzde 6'sını belediyemize yatıracak. Çöpten belediyemize 80 milyonun üzerinde bir gelir sağlayacağız."

İlçelerde de aktarma istasyonlarının kurularak tüm çöplerin tek alanda toplanacağını anlatan Bilmez, projenin, bir turizm kenti olan Van'da çevrenin temiz tutulması açısından çok önemli olduğunu ifade etti.