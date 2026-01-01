Van'da düşen çığın altından yaralı olarak kurtarılan kadın hastanede hayatını kaybetti

İlçe merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki Bitik, evinin bahçesindeyken düşen çığın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kar altından çıkarılarak Çatak Devlet Hastanesine kaldırılan Bitik, hayatını kaybetti.

İlçede Kaymakam Kadir Kılıç başkanlığında İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir ve Çatak belediyelerine bağlı ekipler, okulların bahçelerindeki karı temizleyerek araçların buralara götürülmesini sağladı.

Karla mücadele ekipleri ilçe merkezindeki yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan ilçe merkezindeki Menderes Mahallesi Sultan Sokağı'ndaki bir evin üzerine de sabah saatlerinde çığ düştü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Mahallede çığ riskinin tespit edilmesi üzerine bazı evlerin geçici olarak tahliye edilmesine karar verildi.

Polis ekipleri, tahliye edilen mahallenin bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Vatandaşlar, ilçedeki pansiyonlara yerleştirildi.

- "ŞU ANDA KAR ALTINDA KİMSE YOK"

Van Valisi Ozan Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla riskli görülen bazı evlerin tahliye edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda kar altında kalan kimse yok ancak ekiplerimiz her türlü riske karşı tedbirlerini alıyor. Evleri tahliye edilen vatandaşlarımızı yurtlara yerleştiriyoruz. Bize ulaşan bilgilere göre şu anda kar altında kimse yok. Her türlü olasılığa karşı ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor."