Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 111 Kilo 820 gram eroin ele geçirildi Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, İl merkezinde ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yapılan çalışma yaptı.