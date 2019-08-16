Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 111 Kilo 820 gram eroin ele geçirildi
Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, İl merkezinde ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yapılan çalışma yaptı.
- Şehmus Çakan / 24 TV
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Görevlileri; İpekyolu İlçesi Hatuniye Mahallesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 13 plaka sayılı otomobilde, Narkotik Madde Arama Köpeği OSCAR ile birlikte yapılan detaylı arama yapildı.Aracın bagajında bulunan (3) adet çuval içerisinde 220 paket halinde toplam 111 Kilo 820 Gram Eroin Maddesi ele geçirildi.
Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak araç sürücüsü (K.A.) isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak / Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında hazırlanan tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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