17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,701
  • 6,3097
  • 269.62
  • 106805
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Van’da eğitim seferberliği

Van ve ilçelerinde görev yapan 18 bin öğretmen, ilk kez 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılında uygulanan ara tatilde, veli- okul işbirliğini geliştirmek için aynı günde 75 bin aileyi ziyaret etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Aile ziyaretleri veli ve öğrencileri mutlu ederken, bu ziyaretlerin veli-okul işbirliğini geliştirmek ve okula olan ilgiyi artırmak amacıyla yapıldığı belirtildi. Gürpınar Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç, beraberindeki 14 öğretmenle Yurbaşı Mahallesi’ni ziyaret etti. Mahallede bulunan 33 aile ve 62 öğrenciyi ziyaret eden öğretmenler, yanlarında götürdükleri baklava ve lokumları ailelere ikram etti. Mutlu olan aileler ise öğretmenleri yer sofrasında yemek ikram ederek ağırladı.

Patenci çocuğa, otobüs şoföründen dayak!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

THY uçağı Ukrayna'da pistten çıktı

THY uçağı Ukrayna'da pistten çıktı

Defacto

Defacto

Türk Telekom binasını işgal etmişlerdi! Yargıtay kararını verdi

Türk Telekom binasını işgal etmişlerdi! Yargıtay kararını verdi

Balıkesir peş peşe sallandı

Balıkesir peş peşe sallandı

Engelli genci streç filmle saran sanıklardan 'insanlıktan nasibini almamış' savunma!

Engelli genci streç filmle saran sanıklardan 'insanlıktan nasibini almamış' savunma!

Otobüs ve tren seferleri durduruldu! Etkisiz hale getirildi

Otobüs ve tren seferleri durduruldu! Etkisiz hale getirildi

Dilan'ı öldüren katilden pişkin savunma: Beni mecbur bıraktı

Dilan'ı öldüren katilden pişkin savunma: Beni mecbur bıraktı

Genel grev nedeniyle sınırlarını geçici olarak kapattı

Genel grev nedeniyle sınırlarını geçici olarak kapattı
 

POPÜLER HABERLER

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: TCG Anadolu 2020 sonunda hizmete girecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: TCG Anadolu 2020 sonunda hizmete girecek

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Türkiye'de tek! Bu tatlı için sıraya giriyorlar

Türkiye'de tek! Bu tatlı için sıraya giriyorlar

Sadece boş bir varildi... Bakın ne hale geldi

Sadece boş bir varildi... Bakın ne hale geldi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA