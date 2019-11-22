Van’da eğitim seferberliği
Van ve ilçelerinde görev yapan 18 bin öğretmen, ilk kez 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılında uygulanan ara tatilde, veli- okul işbirliğini geliştirmek için aynı günde 75 bin aileyi ziyaret etti.
Aile ziyaretleri veli ve öğrencileri mutlu ederken, bu ziyaretlerin veli-okul işbirliğini geliştirmek ve okula olan ilgiyi artırmak amacıyla yapıldığı belirtildi. Gürpınar Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç, beraberindeki 14 öğretmenle Yurbaşı Mahallesi’ni ziyaret etti. Mahallede bulunan 33 aile ve 62 öğrenciyi ziyaret eden öğretmenler, yanlarında götürdükleri baklava ve lokumları ailelere ikram etti. Mutlu olan aileler ise öğretmenleri yer sofrasında yemek ikram ederek ağırladı.
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