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Van'da et entegre tesisinde 355 kilo 680 gram eroin ele geçirildi

Van'da bir et entegre tesisinde yapılan aramada, etlerin altına gizlenmiş 355 kilo 680 gram eroin ele geçirildi.

AA & DHA23 Mayıs 2020 Cumartesi 10:34 - Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 10:34
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Tuşba ilçesindeki et entegre parçalama ve paketleme tesisine operasyon düzenleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik köpeği "Zeus"la arama yaptı.

Aramada, narkotik köpeğinin koku almasını engellemek için etlerin altına gizlenmiş 687 paket 355 kilo 680 gram eroin bulundu.

Ekipler, ele geçirilen uyuşturucuyla "Evde kal dedik" yazarak vatandaşları da Kovid-19'a karşı uyardı.

Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan V.Ö. ile F.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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