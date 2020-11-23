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  • Van'da EYP ve molotofkokteyli ele geçirildi: 3 kişi gözaltına alındı
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Van'da EYP ve molotofkokteyli ele geçirildi: 3 kişi gözaltına alındı

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 el yapımı patlayıcı ve 7 molotofkokteyli ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. 3 kişinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

AA23 Kasım 2020 Pazartesi 13:18 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 13:18
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK ile iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK'nın sözde kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım'da kullanılmak üzere hazırlanan el yapımı patlayıcı ve molotofkokteyllerinin saklandığı bilgisi üzerine bir eve operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, 7 molotofkokteyli, 2 el yapımı patlayıcı, havai fişek rampası, molotofkokteyli yapımında kullanılan 5 boş şişe ve bir miktar benzin bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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