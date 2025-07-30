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Van'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Van'ın Muradiye ilçesinde, minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Kazaya yapan araçların kaldırılması ve ekiplerin incelemelerini tamamlamasının ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 17:26 - Güncelleme:
Van'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var
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Van'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı.

Muradiye-Erciş kara yolunun Ünseli Mahallesi yakınlarında, M.K, idaresindeki 65 NK 106 plakalı minibüs ile M.B'nin kullandığı 65 ACC 422 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobille çarpıştıktan sonra şarampole devrilen minibüsteki 10 yolcu ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Muradiye Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, kaza yerine geldi, incelemelerde bulundu.

Kazaya yapan araçların kaldırılması ve ekiplerin incelemelerini tamamlamasının ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

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