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Van'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon

Van'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon düzenlendi. 8 kişi gözaltına alındı.

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Van'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon düzenlendi. 8 kişi gözaltına alındı.

´Vatan Bizim, İrade Bizim´

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