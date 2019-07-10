Van'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon
Van'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon düzenlendi. 8 kişi gözaltına alındı.
Van'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon düzenlendi. 8 kişi gözaltına alındı.
Van'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon düzenlendi. 8 kişi gözaltına alındı.
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