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Van'da gönüllü kişiler depremzede çocuklar için etkinlikler düzenledi

Van'ın Erciş ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden aileleriyle gelen çocuklara yönelik etkinlikler düzenledi.

AA15 Şubat 2023 Çarşamba 12:04 - Güncelleme:
Van'da gönüllü kişiler depremzede çocuklar için etkinlikler düzenledi
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23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 şiddetindeki depremden etkilenen Erciş ilçesinde, birçok ilden gelen onlarca aile, öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan görevliler, çocukların da yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için çalışma yürüttü.

Gençlik Merkezi gönüllüleri düzenledikleri palyaço gösterisi, yüz boyama, resim yapma gibi aktivitelerle çocukların eğlenceli anlar yaşamalarını sağladı.

Etkinliğe katılan Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu'nun eşi Gülay Mehmetbeyoğlu, çocuklarla oyun oynadı, kişisel bakım ürünleri, oyuncak ile çikolata verdi.

Depremden etkilenen çocukların moral ve motivasyonlarını artırmak için gayret gösterdiklerini belirten Mehmetbeyoğlu, "Kaymakamlık ve belediye olarak hep yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bugünkü aktivitelerimizde palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri, boyama aktiviteleri yapıyoruz. Her zaman depremzede ailelerin ve çocukların yanında olmaya devam edeceğiz. Düzenleyeceğimiz etkinliklerle çocuklarımızın moral ve motivasyonunu artırmaya çalışacağız." diye konuştu.

Gençlik Merkezi Müdürü Pınar Gülen ise "Çocuklara yönelik faaliyetler düzenlemeye geldik. Çocukları yaşadıkları psikolojiden uzaklaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın." dedi.

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