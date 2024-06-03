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Güncel

Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 5 gün süreyle yasaklandı

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 5 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

AA3 Haziran 2024 Pazartesi 17:29 - Güncelleme:
Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 5 gün süreyle yasaklandı
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Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanmasının, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesinin, suç işlenmesinin önlenmesinin, temel hak ve özgürlüklerin devamının temini ile şiddet olaylarının engellenmesinin amaçlandığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van ili coğrafi sınırları içinde 3-7 Haziran tarihleri arasında 5 gün süreyle 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır."

  • Van Valiliği
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