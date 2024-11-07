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Güncel

Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları yasaklandı

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

AA7 Kasım 2024 Perşembe 21:13 - Güncelleme:
Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları yasaklandı
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Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.

3 GÜN SÜREYLE YASAKLANDI

Vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanmasının, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesinin, suç işlenmesinin önlenmesinin, temel hak ve özgürlüklerin devamının temini ile şiddet olaylarının engellenmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van ili coğrafi sınırları içinde 8-10 Kasım tarihleri arasında 3 gün süreyle Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır."

Açıklamada, "Belirtilen tarihler arasında ilçelerden, çevre illerden bireysel ya da toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak her türlü kanuna aykırı eylem ve etkinliğe katılması muhtemel şahıs ve grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince ilimiz ve ilçelerimizden giriş ve çıkışlarına, bu kapsamda belirtilen yere geçişler için başka illerden gelerek ilimiz güzergahının kullanılmasına izin verilmemesi kararı alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

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