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Van'da hain saldırı: 1 yaralı

Van'ın Çaldıran ilçesinde teröristlerce düzenlenen EYP'li saldırı sonucu 1 güvenlik korucusu yaralandı.

İHA29 Haziran 2020 Pazartesi 23:37 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 23:37
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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çaldıran ilçesi Yukarıyanıktaş Mahallesi Tavşan Tepe mevkiinde yapımı devam eden üs bölgesinin inşaat alanının emniyetini sağlayan güvenlik korucularının nöbet değişimini sağlamak üzere bölgeye giden araca PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca uzaktan kumandalı olduğu değerlendiren EYP ile saldırı düzenlenmiştir. Olayda bir korucu ayağından yaralanmıştır. Yaralı Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırılmış ve ilk tedavisinden sonra helikopterle YYÜ Hastanesine sevk edilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatılmıştır" denildi.

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