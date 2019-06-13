Van'da iki terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı Van-Çaldıran ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Van-Çaldıran ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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