İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2020 Cumartesi / 29 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9347
  • EURO
    9,2997
  • ALTIN
    484.61
  • BIST100
    1192.73
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Van'da ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim oldu
Güncel

Van'da ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim oldu

Bölücü terör örgütü PKK'da çözülme hız kesmeden devam ediyor. Van'da polis ekipleri ve ailenin girişimi sonucu ikna edilen bir terörist teslim oldu.

IHA17 Ekim 2020 Cumartesi 10:10 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 10:10
ABONE OL

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüten örgüt mensuplarına yönelik yapılan geri getirme/ikna çalışmaları kapsamında; Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin çalışmaları sonucunda; PKK/KCK terör örgütüne bağlı olarak Irak’ın kırsal alanında silahlı olarak faaliyet yürüten ve 2014 yılında terör örgütüne katılan H.B., isimli örgüt mensubunun ailesi ile irtibat kurularak teslim olması sağlanmıştır. H.B. isimli örgüt mensubu işlemleri sonrası ailesi ile kavuşması sağlanarak, hakkında hazırlanan tahkikat evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.