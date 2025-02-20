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Van'da iş makinesinin üzerine çığ düştü

Van'ın Başkale ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 10:28 - Güncelleme:
Van'da iş makinesinin üzerine çığ düştü
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Kar yağışının etkili olduğu ilçede bazı kırsal mahalle yolları ulaşıma kapandı.

Kapanan yolları ulaşıma açmak için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Sualtı Mahallesi yolunu açmaya çalışan Özer Baycan'ın kullandığı kar savurma makinesinin üzerine dün çığ düştü.

Bir bölümü kar altında kalan iş makinesinde küçük çaplı hasar oluştu. Operatör Baycan, iş makinesinden yara almadan kurtuldu.

Kar altındaki iş makinesi, bölgeye sevk edilen başka bir iş makinesinin yolu açmasıyla kar altından çıkarıldı.

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