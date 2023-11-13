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Güncel

Van'da, İsrail'in şehit ettiği Filistinliler için fidan dikildi

Van'ın Edremit Belediyesi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler anısına fidan dikti.

AA13 Kasım 2023 Pazartesi 16:10 - Güncelleme:
Van'da, İsrail'in şehit ettiği Filistinliler için fidan dikildi
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"Gazze'li çocukların anısı Edremit'te yaşayacak" sloganıyla düzenlenen programda, Kent Ormanı alanında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Kadın, çocuk ve gençlerle İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için fidan dikimi yaptıklarını belirten Say, şunları kaydetti:

"Hem milli ağaçlandırma seferberliği gününü kutlamak hem de Gazze'de şehit olan kardeşlerimizi, çocuklarımızı tekrar anmak ve onların isimlerini Edremit'te yaşatmak anlamında bugün Edremitli çocuklar bu alana yüzlerce fidan dikiyor. Bu fidanlar büyüyecek ve şehit olan çocukların isimleri burada yaşayacak. Bu alanda yaklaşık 7 bin ağacımız var. Burası 300 dekarlık bir alan. İnşallah gelecek 3-5 yıl içerisinde bölgenin nefes alacağı bir alan olacak. Umarım bu zulüm bir an önce biter ve herkes insani yaşam koşulları içinde yaşamına devam eder."

Konuşmaların ardından Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Belediye Başkanı Say ve protokol üyeleri, çocuklarla birlikte fidan dikti.

  • Edremit Belediyesi
  • Gazzeye saldırı
  • Filistin anısı

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