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Van'da izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 172 kişi gözaltına alındı

Van'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyenlere polis müdahale etti, 172 kişi gözaltına alındı.

AA15 Şubat 2025 Cumartesi 20:02 - Güncelleme:
Van'da izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 172 kişi gözaltına alındı
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İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına görevlendirme yapılmasının ardından, bazı DEM Parti milletvekilleri ile Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdullah Zeydan'ın da aralarında bulunduğu grup, Cumhuriyet Caddesi'nde toplandı.

Polis ekipleri, eylemin izinsiz olduğu gerekçesiyle gruptakilere izin vermedi.

UYARILARI DİKKATE ALMADILAR

Yapılan uyarılara rağmen yürümekte ısrar edenlere polis müdahale etti.

Dağılarak ara sokaklara kaçan gruptakilerin eylemlerine devam etmesi üzerine yapılan müdahalede 172 kişi gözaltına alındı.

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