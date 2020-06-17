İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,846
  • EURO
    7,7181
  • ALTIN
    380.504
  • BIST100
    110940
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Van'da kaçak inci kefali avlayanlara 18 bin 600 lira ceza
Güncel

Van'da kaçak inci kefali avlayanlara 18 bin 600 lira ceza

Van'ın Erciş ilçesinde kaçak avlanan 8 ton inci kefali ele geçirildi, 9 kişiye 18 bin 600 lira idari para cezası verildi.

AA17 Haziran 2020 Çarşamba 09:30 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 09:30
ABONE OL

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan-15 Temmuz döneminde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanılmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince Çelebibağ Mahallesi'ndeki Deliçay ve Zilan Çayı'nda balıkların göç ettiği bölgeye operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kaçak olarak avlanmış 3 ton canlı, 5 ton ölü balık ile 54 ağ ele geçirildi. Canlı balıklar ekiplerce yeniden suya salınırken, telef olmuş balıklar imha edildi.

Yasağa rağmen avlanan 9 kişiye 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 18 bin 600 lira para cezası verildi.

Cenazede depreme yakalandılar! Tekbir sesleri yükseldi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.