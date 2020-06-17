AA 17 Haziran 2020 Çarşamba 09:30 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 09:30

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan-15 Temmuz döneminde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanılmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor.



Bu kapsamda, Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince Çelebibağ Mahallesi'ndeki Deliçay ve Zilan Çayı'nda balıkların göç ettiği bölgeye operasyon düzenlendi.



Operasyonda, kaçak olarak avlanmış 3 ton canlı, 5 ton ölü balık ile 54 ağ ele geçirildi. Canlı balıklar ekiplerce yeniden suya salınırken, telef olmuş balıklar imha edildi.



Yasağa rağmen avlanan 9 kişiye 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 18 bin 600 lira para cezası verildi.