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Van'da kaçak inci kefali avlayanlara 8 bin 500 lira ceza uygulandı

Van'ın Erciş ilçesinde kaçak avlanan 2 ton inci kefali ele geçirildi, 5 kişiye 8 bin 500 lira idari para cezası verildi.

AA04 Haziran 2020 Perşembe 09:15 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 09:20
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Erciş Bot Komutanlığı ekiplerince Çelebibağ Mahallesi'nde balıkların göç ettiği bölgede kaçak avcılara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yaklaşık 1 ton kaçak avlanmış canlı, 1 ton da ölü balık ile 3 serpme ağ ele geçirildi. Canlı balıklar ekiplerce suya salındı.

Yasağa rağmen balık avlayan 5 kişiye 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa muhalefet suçundan 8 bin 500 lira para cezası uygulandı.

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