İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2025 Pazar / 2 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,586
  • EURO
    47,7946
  • ALTIN
    4352.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Van'da kaçakçılara darbe: 28 şüpheli tutuklandı
Güncel

Van'da kaçakçılara darbe: 28 şüpheli tutuklandı

Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı.

IHA27 Temmuz 2025 Pazar 17:50 - Güncelleme:
Van'da kaçakçılara darbe: 28 şüpheli tutuklandı
ABONE OL

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, 21-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde bin 833 devriye icra edildi. İcra edilen devriye esnasında 70 bin 159 şahıs ve 69 bin 652 araç kontrol edildi.

Dolandırıcılık suçundan 20, hırsızlık suçundan 2, kaçakçılık suçundan 2, uyuşturucu madde suçundan 2, yakalama kararı ile aranan 11, diğer suçlardan 39 olmak üzere toplam 76 şahıs yakalanmış olup 20 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.