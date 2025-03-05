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Van'da kalp rahatsızlığı olan bebek İstanbul'a sevk edildi

Van'da kalp rahatsızlığı olan 4 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 13:21 - Güncelleme:
Van'da kalp rahatsızlığı olan bebek İstanbul'a sevk edildi
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İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mitral kapak darlığı (kalp rahatsızlığı) tanısı konulan 4 günlük bebeğin ileri tetkik ve tedavi için İstanbul'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca kente ambulans uçak gönderildi.

Ambulansla Van Ferit Melen Havalimanı'na götürülen bebek, sağlık görevlilerinin kontrolünde ambulans uçağa alınarak İstanbul'daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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