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  • Van'da kar nedeniyle 142 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Güncel

Van'da kar nedeniyle 142 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Kentte iki gündür etkili olan sağanak gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

AA21 Kasım 2023 Salı 09:58 - Güncelleme:
Van'da kar nedeniyle 142 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
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Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, 142 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Belediye karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışma başlattı.

Beyaza bürünen kent merkezindeki cadde ve sokaklarda da kar temizleme çalışmaları yürütülüyor.

Kar ve tipinin etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolu araç geçişlerine kapatıldı.

VAN-HAKKARİ KARA YOLUNUN 2 BİN 730 RAKIMLI GÜZELDERE GEÇİDİ'NDE ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLEYEBİLİYOR

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri yolun açılması için çalışma yürütüyor.

Tarihi yapıların kar altında kaldığı kentte besiciler, kar üstünde hayvanlarını otlattı, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önündeki kar birikintilerini temizledi.

Kar yağışının etkisini gösterdiği Muradiye Şelalesi de beyaza büründü.

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