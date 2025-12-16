İSTANBUL 12°C / 5°C
Van'da kış sert başladı: 90 yerleşim yeri ulaşıma kapalı

İHA16 Aralık 2025 Salı 10:45 - Güncelleme:
Van'da etkili olan kar yağışı, 90 yerleşim yerinin yolunun kapanmasına neden oldu.

Van'da dün akşam etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde eklerken, 90 yerleşim yeri yolunun kapanması neden oldu. Bahçesaray'da 7, Başkale'de 3, Çatak'ta 33, Edremit'te 3, Gevaş'ta 40, İpekyolu ilçesinde 4 olmak üzere toplam 90 yerleşim yerinin yolunu kapandı. Kar yağışından dolayı kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

Kent genelinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. İpekyolu ilçesi sınırlarında bulunan 3 bin 204 metre yükseklikteki Erek Dağı beyaza büründü. Erek Dağı eteklerinde bulunan Yukarı Bakraçlı Mahallesi sakinleri kar yağışı sonrası evlerinin toprak damlarını temizlemeye başladı.

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı trafiği olumsuz yönde etkilerken, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri her iki geçitte kar temizleme çalışması devam ediyor.

