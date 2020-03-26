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Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

26 Mart 2020 Perşembe 08:52 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 09:00
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Başkan Erdoğan, Bakanlarla görüştü

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