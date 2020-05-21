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  • Van'da narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan aramada 14 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Güncel

Van'da narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan aramada 14 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde otomobilde yapılan aramada 14 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

AA21 Mayıs 2020 Perşembe 09:57 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 09:57
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Su Sporları Merkezi önündeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Bozo"nun da kullanıldığı aramada, otomobilin yolcu koltuklarının arasına gizlenmiş çuvalda 28 paket halinde 14 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan sürücü C.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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