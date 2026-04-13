Van Nisan ayında beyaz büründü: 93 köy yolu kilitlendi, uçaklar pisti pas geçti

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, kısa sürede yolların kapanmasına neden oldu. Karayolları ve belediye ekipleri, kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.

İZMİR UÇAĞI PİSTİ PAS GEÇTİ

Sabahın erken saatlerinde etkili olan kar yağışından dolayı uçakların sorunsuz iniş yapmaları için Van Ferit Melen Havalimanı pistinde kar küreme çalışması yapıldı. İzmir'den Van'a gelen yolcu uçağı, yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle düşen görüş mesafesi nedeniyle iniş gerçekleştiremedi. Uçağın farklı bir havalimanına yönlendirildiği öğrenildi.

93 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Şehir merkezinde karla karışık yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Kar yağışı ile birlikte Bahçesaray'da 14, Başkale'de 9, Çatak'ta 21, Erciş'te 9, Gevaş'ta 4, Gürpınar'da 28, Muradiye'de 7 ve Tuşba'da 1 olmak üzere toplam 56 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede kar yağışının aralıklarla devam edeceğini belirterek, vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olmalarını istedi.