İSTANBUL 3°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0188
  • EURO
    6,591
  • ALTIN
    303.309
  • BIST100
    121015
Güncel

Van'da okullar tatil mi? Van'da okullar kaç tatil?

Van'da okullar tatil mi? Van'da okullar kaç tatil? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Van'da olumsuz hava koşulları sebebi ile yarın eğitime ara verildi. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada 'Yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta öğretim kurumlarından eğitime bir gün ara verildi' denildi. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

09.02.2020  11:04 - Güncelleme: 09.02.2020  11:04

Van'da okullar tatil mi? Van'da okullar kaç tatil? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada 'Yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta öğretim kurumlarından eğitime bir gün ara verildi' denildi. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada 'Yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta öğretim kurumlarından eğitime bir gün ara verildi' denildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Elazığ'daki deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Gaf üstüne gaf, yetişemiyoruz'
'Gaf üstüne gaf, yetişemiyoruz'

'Gaf üstüne gaf, yetişemiyoruz'

'Maçtan önce uyarılmıştık'
'Maçtan önce uyarılmıştık'

'Maçtan önce uyarılmıştık'

Türkiye'nin yeni İdlib stratejisi: Moskova'nın hatası neye sebep oldu?
Türkiye'nin yeni İdlib stratejisi: Moskova'nın hatası neye sebep oldu?

Türkiye'nin yeni İdlib stratejisi: Moskova'nın hatası neye sebep oldu?

Eski diplomattan çarpıcı itiraf: Suriye ordusuna katıldılar
Eski diplomattan çarpıcı itiraf: Suriye ordusuna katıldılar

Eski diplomattan çarpıcı itiraf: Suriye ordusuna katıldılar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.