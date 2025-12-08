İSTANBUL 10°C / 8°C
  Van'da otelde korkutan yangın: Alevler tüm işletmeyi sardı
Güncel

Van'da otelde korkutan yangın: Alevler tüm işletmeyi sardı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otelin restoranında ocakbaşı bölümünde çıkan yangın büyük korkuya neden oldu.

Van'da otelde korkutan yangın: Alevler tüm işletmeyi sardı
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otelin restoranında ocakbaşı bölümünde çıkan yangın büyük korkuya neden oldu.

İpekyolu ilçesi Sanat Sokağı'nda bulunan Tamara Oteli'nin restoranında ocakbaşı bölümünde akşam saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek işletmeyi tamamen sardı. Alevlerin yükseldiği anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. İşletmede büyük hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

