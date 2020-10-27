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Van'da çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK ile mücadelesi başarılı bir şekilde sürüyor. Van'ın Saray ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat, el bombası ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

DHA27 Ekim 2020 Salı 11:43 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 11:44
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Saray ilçesi Turanköy Mahallesi kırsalında operasyon düzenledi. Operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınakta PK makineli tüfek, 3 bin 800 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mermisi, 2 bin 800 PK makineli tüfek mermisi, bin 197 AK-74 Kalaşnikof piyade tüfek mermisi, 840 adet M16 piyade tüfeği mermisi, 327 Doçka uçaksavar mühimmatı, 40 el bombası, 15 antitank roketatar mühimmatı, çok sayıda EYP yapımında kullanılan malzeme ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Delil niteliği taşımayan malzemeler yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

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