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Van'da PKK'ya operasyon

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

AA17 Kasım 2023 Cuma 21:59 - Güncelleme:
Van'da PKK'ya operasyon
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, 27 Ekim-17 Kasım'da Başkale ve Çatak ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirildi.

Yapılan arazi taramalarında kalaşnikof, makineli tüfek, 2 keskin nişancı tüfeği, 6 mayın, 5 el bombası, 1514 mühimmat, 14 şarjör, havan mermisi, 16 roket mermisi, 15 kilogram amonyum nitrat, 34 mutfak tüpü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında da "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve Edremit, Özalp, Bahçesaray ile Erciş ilçelerinde gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ayrıca "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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