Van'da PKK'ya yönelik operasyonda araziye gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın kullandığı değerlendirilen barınma alanlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda, Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi Tuluklu mezrası kırsalında, "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Suat Petek" operasyonu düzenlendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonda araziye gömülü 2 AK-47 piyade tüfeği, bu silahlara ait 11 şarjör ve 116 fişek, 3 takım terörist kıyafeti, 2 uyku tulumu, palaska, 4 kütüklük bulunmuştur. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edecektir."