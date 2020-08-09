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Güncel

Van'da PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat bulundu

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda uzun namlulu silah ve mühimmatın ele geçirildiği açıklandı.

AA09 Ağustos 2020 Pazar 14:35 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 14:35
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik istihbari çalışmalar sonucu terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların bulunması amacıyla Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İcra edilen operasyon neticesinde 10 kilogram eroin, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 M16 piyade tüfeği şarjörü ve bir miktar 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edecektir."

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