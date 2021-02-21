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Güncel

Van'da polisin ikna çalışmaları sonucu kadın terörist teslim oldu

Van'da polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı kadın terörist teslim oldu.

AA21 Şubat 2021 Pazar 15:29 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 15:30
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal alanlarında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına yönelik geri getirme ve ikna çalışmaları devam ediyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014 yılında terör örgütü PKK/KCK'ya katılan F.Ö'nün ikna edilmesi için çalışma başlattı.

Bu sayede teslim olması sağlanan kadın terörist, Terörle Mücadele Şubesinde ailesiyle buluşturuldu.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kararı bulunan F.Ö, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

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