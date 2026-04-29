İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2026 Çarşamba / 13 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0746
  • EURO
    52,7939
  • ALTIN
    6576.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Güncel

Van'da sahipsiz köpek dehşeti! 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Van'ın Saray ilçesinde evlerinin önünde oyun oynarken sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan iki çocuktan 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybetti, kuzeni ise yaralandı.

29 Nisan 2026 Çarşamba 21:20
ABONE OL

Saray Belediyesi sınırlarındaki Kazımpaşa Mahallesi'nde sahipsiz köpekler amca çocuğu olan 5 yaşındaki Hamza ve 10 yaşındaki Ayaz Özsoy'a saldırdı.

Köpeklere müdahale ederek uzaklaştıran çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan iki çocuk, ekiplerce Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuklardan durumu ağır olan Hamza Özsoy müdahalelere rağmen kurtarılamadı, hafif yaralanan Ayaz Özsoy ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaş doğrulama sistemi ile ne değişecek?

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.