7 Eylül 2025 Pazar
Van'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Van'ın Tuşba ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

7 Eylül 2025 Pazar 21:48
Van'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
İstanbul'dan Van'a gelen Burhan Laçin idaresindeki 34 DF 4270 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümü, Çolpan Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

Durumu fark eden Laçin, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti, ihbarda bulundu.

Kısa sürede otobüsü saran yangın, bölgeye yönlendirilen Van Büyükşehir Belediyesi Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolcular, olay yerine gönderilen başka bir otobüsle Van'a gönderildi.

