Van'da silah ve mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 22-23 Haziran'da terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Çatak ilçesi kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, zagros keskin nişancı tüfeği, PK makineli tüfek, RPG-7 roketatar, 60 milimetre havan mühimmatı, RPG-7 antipersonel roketatar mühimmatı, RPG-7 antipersonel roketatar sevk fişeği, 20 zagros keskin nişancı tüfeği fişeği, 282 PK makineli tüfek fişeği, 35 tüp ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.