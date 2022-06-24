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Van'da silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

AA24 Haziran 2022 Cuma 21:23 - Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 22-23 Haziran'da terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Çatak ilçesi kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, zagros keskin nişancı tüfeği, PK makineli tüfek, RPG-7 roketatar, 60 milimetre havan mühimmatı, RPG-7 antipersonel roketatar mühimmatı, RPG-7 antipersonel roketatar sevk fişeği, 20 zagros keskin nişancı tüfeği fişeği, 282 PK makineli tüfek fişeği, 35 tüp ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

  • Çatak
  • terör örgütü pkk

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