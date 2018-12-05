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Van'da terör operasyonu: 10 gözaltı

Van merkezli 5 ilde PKK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince, Van’da bir ihalede usulsüzlük yapıldığı ve ihaledeki kazancın terör örgütü PKK’ya finansman olarak kullanıldığı tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendiği öğrenildi

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Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Van’da yapılan bir ihalede, ihalenin usulsüz olarak gerçekleştirildiği ve ihaledeki kazancın PKK terör örgütü faaliyetlerinin finansmanı, desteklenmesi amacıyla kullanıldığı tespit edildiği kaydedildi. Yapılan tespit üzerine ihale dosyasında adı geçen 13 şahsa yönelik olarak Van Merkezli İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Muş İllerinde yapılan eş zamanlı operasyonda, 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

 

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