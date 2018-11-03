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Van'da terör operasyonu: 2 tutuklama

Van’da PKK/KCK terör örgütü adına sözde 'vergilendirme' adı altında para toplayarak terör örgütüne aktaran şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

  • İHA
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 Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il merkezinde ve ilçelerde PKK/KCK terör örgütü adına sözde "vergilendirme" adı altında para toplayarak terör örgütüne aktaran şahıs/şahısların deşifresine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
 
Yürütülen çalışmalar kapsamında alınan bir ihbarın değerlendirildiği belirtilen açılamada, "31 Ekim 2018 günü Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ekiplerimizce ilimiz merkezinde bulunan esnaflara, terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarınca hazırlanan pusula tabir edilen not kağıtlarını göstermek ve tehdit etmek suretiyle para toplayan şahıslara yönelik yapılan operasyon neticesinde; A.O, E.B, F.M. ve N.A. isimli 4 iş adamı ile terör örgütü milisi E.G. isimli 1 şahıs olmak üzere toplam 5 şahıs, PKK/KCK terör örgütüne götürülmek üzere topladıkları 50 bin 845,00 TL ile yakalanarak gözaltına alındılar. Gözaltına alınan A.O, E.B, F.M, N.A. ve E.G. isimli 5 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca A.O, E.B. ve F.M. isimli 3 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, N.A. ve  E.G. isimli 2 şüpheli şahıs ise tutuklandı. PKK/KCK, FETÖ/PDY silahlı terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” ifadelerine yer verildi.
 

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