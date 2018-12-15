Van'da terör operasyonu

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuskunkıran Mahallesi Serpmetaş mezrası kırsalında operasyon düzenledi. Karla kaplı Serpmetaş yolunda asfaltın altına kazılmış çukurda, üzeri poşetlerle örtülü iki 12 kilogramlık tüp ile 100 metre elektrik kablosu ele geçirildi. Çukur, Çaldıran Belediyesi ekiplerince kapatıldı.