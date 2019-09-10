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Van'da terör operasyonu! Sığınak ve barınaklar imha edildi

Van'ın Gevaş ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak, barınak ile malzeme depolarının tespiti, milis ve iş birlikçilerin yakalanması amacıyla 8 Eylül'de operasyon başlatıldı.

İlçenin Anaköy Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen Şehit Güvenlik Korucusu Emin Çağirci operasyonunda terör örgütünün kullandığı 3 sığınak tespit edildi.

Sığınakta yapılan aramalarda, 10'u büyük 14 tüp, pil, set üstü ocak, 2 parka, 10 battaniye, 10 yastık, 2 pantolon, 20 metre elektrik kablosu, 5 ampul, iç çamaşırı, elektrik bandı, 6 kumanda pili, tıraş bıçağı, 8 ilaç, 2 kitap, defter, 3 ısıtıcı ampul, 2 lüks gömleği, 3 sabun, diş macunu, 5 kilo nohut, 5 kilo un, 10 kilo zeytin, çay, şeker, peynir, 10 tabak, 4 tencere, 10 kaşık, un eleği, tıraş fırçası, 3 çakmak, gazlı ekmek pişirme sacı, kıyafet, çaydanlık, 8 hazır çorba, 2 sırt çantası ve 4 çay bardağı ele geçirildi.

Sığınaklar, güvenlik güçlerince imha edildi.

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