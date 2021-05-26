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Van'da terör örgütü PKK'ya darbe

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, roketatar mühimmatı, el yapımı patlayıcı düzeneği, el bombası ve yaşam malzemeleri bulundu. Bölgede PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlar devam ediyor.

AA26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:33 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:33
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi, sığınak, barınak ve depolarının tespit edilmesi maksadıyla önceki gün Gürpınar ilçesi kırsalında operasyon başlattı.

Operasyonda M-16 piyade tüfeği, AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 10 RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 2 RPG-7 antipersonel roketatar mühimmatı, 2 savunma tipi el bombası, 2 taarruz tipi el bombası, 2 termal şemsiye, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 30 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 6 şarjör, çok sayıda fişek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlar devam ediyor.

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