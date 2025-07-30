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Van'da ticari kamyonet ve minibüs çarpıştı: 11 yaralı

Van'ın Erciş ilçesine hafif ticari kamyonet ve minibüs çarpıştı. Gerçekleşen kazada 11 kişi yaralandı.

IHA30 Temmuz 2025 Çarşamba 19:49 - Güncelleme:
Van'da ticari kamyonet ve minibüs çarpıştı: 11 yaralı
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Van'ın Erciş ilçesinde hafif ticari kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Ünseli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 ACC 442 hafif ticari araç ile 65 NK 106 plakalı minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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