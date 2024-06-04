Van'da Türk Kızılay Sosyal Destek Merkezi açıldı

Çınarlı Mahallesi'ndeki törende konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, dünyanın ve Türkiye'nin birçok yerinde zorlukların yaşandığını belirterek, "Bir yandan deprem bölgesinde toparlanma aşamasındaki kardeşlerimizi görüyoruz, bir yandan yüreğimiz Gazze için atıyor." dedi.



Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde en çok yıkımın Erciş'te yaşandığını anımsatan Yılmaz, şöyle devam etti:



"Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Erciş, afetlere hazırlıklı olmanın ne kadar önemli olduğunu biliyor. Beni duygulandıran, o zor günleri yaşadıktan sonra ayağa kalkıp ihtiyaç sahipleri için bu sosyal destek merkezini açmak oldu. Deprem bölgemizdeki 11 ilimizin de kısa sürede ayağa kalkmasını, zor günleri geride bırakmasını ve onlarla da bu tarz güzel açılışlarda bir araya gelmeyi temenni ediyorum."

Sosyal destek merkezlerinin faaliyetlerini çok önemli ve anlamlı bulduğunu vurgulayan Yılmaz, "Kızılay, yardımseverler ile ihtiyaç sahiplerini bir araya getiren bir köprü. Sosyal destek merkezleri de iyilik yapanlar ile iyilik yapılanları bir araya getirecek, daha fazla iyiliğe vesile olacak yerler. Merkezlerimizin çok daha fazla iyiliğe, yardıma ve daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmaya vesile olmasını ümit ediyorum. Köyden hastaneye gelen kadınlarımız, çocuklarımız, merkezimizde çorbalarını içecek." ifadelerini kullandı.



Kentte çok güzel bir birlikteliğe şahitlik ettiğini dile getiren Yılmaz, "Bu güzelliğin, birlikteliğin devam etmesini diliyorum. Doğaya duyarlı, çevreye dikkat ettiğimiz zaman afetleri çok daha az yaşayacağız. Afetlere hazırlıklı olmak, dünyamızın daha güzel olması için el ele verelim." diye konuştu.



- "KIZILAY, YANGIN, DEPREM, SEL VE DİĞER AFETLERDE HİÇ KİMSEYİ GERİDE BIRAKMIYOR"



Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu ise Kızılay'ın dünyanın her yerinde mazlum ve mağdurların yardımına koştuğunu söyledi.

Kızılay'ın Osmanlı'dan bugüne devletin güçlü kurumu, milletinin umut kaynağı olduğunu belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Kızılay, yangın, deprem, sel ve diğer afetlerde hiç kimseyi geride bırakmıyor. Dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin yardıma koşuyor. Merhamet elini her zaman uzatmaya devam ediyor. İlçemizde 2011'de yaşanan depremde faaliyetlerini etkin olarak sürdürdü. Kızılay, tamamen gönüllü desteğiyle sağlık, eğitim, afet, sosyal ve kültürel faaliyetlerini tüm vatandaşlara ulaştırıyor. Salgın sürecinde Kaymakamlığımız ve Kızılay Erciş Şubesi ile ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımı yaptık. Şu an günlük 1200 ihtiyaç sahibine yemek veriyoruz."

Konuşmaların ardından içinde sosyal market, aşevi, giyim mağazasının bulunduğu merkezin açılışı yapıldı.

Daha sonra, Karaloğlu, Yılmaz, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Akyüz, Kızılay Erciş Şube Başkanı Kurbani Özdaş, davetliler ve Kızılay çalışanları, merkezi gezdi.

Karaloğlu, Yılmaz ve beraberindekiler, daha sonra İnci Kefali Tabiat Parkı'na giderek Van Gölü'nde yaşayan ve her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için tatlı sulara akın eden inci kefallerinin göçünü izledi.