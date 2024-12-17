İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2024 Salı / 16 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9901
  • EURO
    36,7871
  • ALTIN
    2979.35
  • BIST100
    9997.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Van'da ulaşıma kar engeli! 21 yerleşim yeri kapandı
Güncel

Van'da ulaşıma kar engeli! 21 yerleşim yeri kapandı

Van'da dün akşam başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 21 yerleşim yerinin yolu kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerdeyse 25 santimetreye ulaştı.

DHA17 Aralık 2024 Salı 09:30 - Güncelleme:
Van'da ulaşıma kar engeli! 21 yerleşim yeri kapandı
ABONE OL

Meteorolojinin uyarısının ardından Van ve çevresinde dün akşam kar yağışı etkili oldu. Kardan dolayı 16 mahalle ve 5 mezraya ulaşım sağlanamadı. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerdeyse yaklaşık 25 santimetreye ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan kırsal mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı. Kent merkezinde de kar temizleme çalışması yapıldı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Van-Bahçesaray kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Büyükşehir ve İpekyolu Belediye ekipleri, kent merkezindeki kaldırımlarda kar temizliği yaparken, iş makineleri de yolları temizledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.