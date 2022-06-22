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Van'da uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli gözaltına alındı

Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli gözaltına alındı.

AA22 Haziran 2022 Çarşamba 22:57 - Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 16-22 Haziran'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 6,13 gram eroin, 10,12 gram sentetik uyuşturucu, 1,90 gram esrar ve 4 hap ele geçirildi.

Şüphelilerden biri hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 26'sı hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

  • torbacı operasyonu
  • narkotik

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