Van'da uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 16-22 Haziran'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 6,13 gram eroin, 10,12 gram sentetik uyuşturucu, 1,90 gram esrar ve 4 hap ele geçirildi.

Şüphelilerden biri hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 26'sı hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.