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Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın Tuşba ilçesinde 4 kilo eroin, İpekyolu ilçesinde de 1 kilo metamfetamin ele geçirildi.

  • AA
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il ve ilçelerde uyuşturucu ticaretiyle uğraşan ve depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Tuşba ilçesi Erciş karayolunda oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 34 KN 2900 plakalı kamyonette arama yapıldı.

Narkotik madde arama köpeği Alfa'nın da kullanıldığı aramada, aracın kapı içlerine gres yağı sürülmüş 8 paket halinde 4 kilo 435 gram eroin ele geçirildi.

Ayrıca İpekyolu ilçesi Buzhane Mahallesi Terzioğlu Caddesi'nde bir evin bahçesinde ekiplerin yaptığı aramada, 2 paket halinde 1 kilo 35 gram metamfetamin bulundu.

Olaylarla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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